Non solo Juve. Cristiano Ronaldo era stato offerto anche al Napoli ma De Laurentiis, dopo averci pensato, ha detto di no

Cristiano Ronaldo al Napoli: suggestione o realtà? Il portoghese ha firmato ormai per la Juventus ma c’è stato un momento in cui, secondo Il Corriere dello Sport, CR7 poteva prendere la strada del San Paolo. Jorge Mendes e Aurelio De Laurentiis, non molto tempo fa, si persero in una lunga chiacchierata e tra gli argomenti spuntò anche e soprattutto il possibile approdo di CR7 al Napoli. Affare praticamente impossibile per ADL ma che sta a simboleggiare la voglia di cambiamento del portoghese, che aveva ormai deciso di andare via dal Real Madrid.

De Laurentiis ci pensò, fece i calcoli, si lasciò lusingare e tentennò, ma poi capì che non ci sarebbe stato nulla da fare. Con l’eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo, il Napoli avrebbe rischiato di compromettere finanze fino a questo momento limpidissime. Il Napoli ci pensò seriamente, ADL fece i suoi calcoli ruotando attorno agli ormai famosi 350 milioni di euro: tanti spenderà la Juventus, tra cartellino (117 milioni di euro) e ingaggio (31 milioni di euro netti a stagione, quasi 60 lordi l’anno). Un pensiero stupendo in una notte di mezza estate.