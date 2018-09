De Laurentiis provoca: «Porto il Napoli al San Nicola di Bari. Nuovo stadio in 2 anni»

Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro del Napoli e della possibilità di giocare le partite di Champions al San Nicola di Bari

Mai banale il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro ha lanciato l’ennesima provocazione parlando del rapporto con il Comune sulla gestione dello stadio San Paolo: il presidente vuole portare il suo Napoli a giocare le partite di Champions League al San Nicola di Bari (il club barese è passato di recente nelle sue mani) ed è pronto a pagare 1000 pullman ai tifosi azzurri: «Il San Paolo è un nightmare (incubo, ndr), un minus e mi toglie dei punti di upgrading a livello internazionale avere un impianto del genere».

Prosegue ADL: «Dico basta: non faccio più polemiche e mi costruisco un mio stadio. Punto e basta. Non si può più andare avanti così. Quanto tempo servirà? Due anni. Nessuno può dirti niente se metti i soldi tuoi e hai i terreni che sono utilizzabili per costruirci un impianto. Se ci sono queste condizioni può esserci un’accelerazione fortissima. Nel frattempo ho chiesto all’Uefa l’autorizzazione a disputare le partite di Champions a Bari. A costo di pagare di tasca mia 1.000 pullman e di consentire ai napoletani di assistere alle gare al San Nicola. Quando sono entrato lì per la prima volta ho capito subito che è un signor stadio. Certi giocatori, quando l’hanno visto per la prima volta, se ne volevano andare da Napoli».