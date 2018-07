De Laurentiis ai tifosi del Napoli: «Vi meritereste la vendita a qualche cinese» – VIDEO

Durante la sessione d’autografi a fine allenamento, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è concesso a qualche battuta con i tifosi

Dopo le recenti dichiarazioni a Radio Kiss Kiss e a Sky, che hanno precluso ai tifosi napoletani qualsiasi desiderio di vedere Cavani di nuovo al San Paolo, Aurelio De Laurentiis si è fermato a firmare autografi ad alcuni tifosi a fine allenamento, scambiando con loro qualche battuta: «Basta che anche voi spendiate soldi per fare in modo che il mercato si possa fare. Noi la nostra parte la facciamo… L’ultimo campionato? Noi ci siamo fatti sentire in Lega, tu non sai che in Lega ce ne stanno 19…». Posso sognare poco poco?, chiede un tifoso, la risposta del patron del Napoli è laconica: «Nella vita sognare significa non vivere, tu continua a sognare ma non ti “scetare”»

E aggiunge: «Sognate sempre la solita cosa? Voi napoletani vi meritereste una mia vendita a qualche cinese. Se ci sarà una vendita dopo lo scudetto? No, finché vivrò Napoli sarà con me. Uno o due scudetti? Io spero anche qualcosa di più». Infine sul tema stadio: «Più rispetto a livello economico per gli abbonati? L’abbonamento dovrebbe costare 10 volte di più del biglietto perché avete il posto assegnato. Voi ve lo fate scazzare per chi vi prende per l’orecchio. Vedrai quando ci sarà il mio stadio perché non ci saranno più questi problemi. Lo stadio? Lei non ha capito come cambia il mondo, che lavoro fa? Lo stadio va riempito tutti i giorni».