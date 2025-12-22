Napoli, De Laurentiis festeggia: «Avevate qualche dubbio su Conte? Era dall’epoca di Maradona che non si vincevano 2 trofei nello stesso anno qua»

De Laurentiis celebra il successo: «Avevate qualche dubbio su Conte? Era dall’epoca di Maradona che non si vincevano 2 trofei»

Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana contro il Bologna, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Mediaset con parole piene di soddisfazione. Il presidente del Napoli ha esaltato il 2-0 conquistato a Riyadh, un risultato che non solo riscatta la sconfitta subita in campionato, ma aggiunge anche il primo trofeo dell’era Antonio Conte al palmarès del club.

PAROLE – «Avevate qualche dubbio su Conte? Avevamo perso 2-0 con loro e abbiamo pareggiato i conti, mi dispiace per il mio amico Saputo. Li aspettiamo a Napoli. Ai tifosi del Napoli posso dire che l’altro anno avevamo solo campionato e Coppa Italia, ma nonostante i tanti infortuni siamo rimasti li. Quest’anno anche abbiamo avuto tanti infortuni, ma abbiamo avuto la possibilità di far giocare anche i nuovi che hanno valori notevoli.

Bisogna stare calmi e pensare alla prossima partita contro la Cremonese, stasera ci siamo divertiti e abbiamo vinto. Era dall’epoca di Maradona che non si vincevano 2 trofei nello stesso anno qua a Napoli. Noi credevamo che la squadra era forte già anni fa, Conte è un maestro e può fare bene anche con ciò che ha a disposizione. Io credo nella mia vita di aver sbagliato molto poco, un giorno vi racconterò la vera storia di quel decimo posto».

