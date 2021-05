De Roon: «La Champions ha fatto crescere l’Atalanta»

Il centrocampista olandese dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato al sito LeoVegas.news nuovo digital partner della Dea: «Siamo concrentrati in questo finale per tornare in Champions»

«Quando giochi in Champions, quanto ti confronti con un livello così alto di giocatori, fai esperienza e impari molto, noi oggi siamo più consapevoli come squadra, siamo cresciuti come testa».

Marten De Roon in un’intervista a LeoVegas.News, magazine di infotainment online dedicato al calcio, diventati Digital Content Partner dell’Atalanta fino alla termine del campionato, lancia la Dea in vista della volata conclusiva. «Speravo arrivassimo a maggio a poter lottare per un posto in Champions, come accaduto negli ultimi due anni, e in più abbiamo conquistato la finale di Coppa Italia a rendere tutto quello che abbiamo fatto in questa stagione ancora più bello», ha sottolineato il mediano orange.

Che non condivide l’idea che il calendario dei nerazzurri, con Parma, Benevento e Genoa, si possa considerare facile. O amico. «Dopo il Parma affrontiamo squadre come Benevento e Genoa che giocano per la salvezza e quando giochi per la salvezza viene fuori ancora più grinta e cattiveria. Io lo so bene perché il primo anno che ero qui a Bergamo sei anni fa ho lottato per la salvezza, so che queste partite sono ancora più difficili da giocare perché hai ancora più stimoli per salvarti, per cui dobbiamo stare veramente attenti, ma va detto noi siamo molto concentrati e stiamo bene», ha chiosato De Roon.