De Roon sposa l’Atalanta: «Voglio chiudere qui la carriera. Europa? Il ciclo non è finito»

Le parole del centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon in vista del rush finale di stagione: tra Europa e carriera

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha rilasciato qualche dichiarazione su questo rush finale di stagione nerazzurra.

CICLO NON ANCORA FINITO – «Io guardo la classifica e vedo l’Atalanta in mezzo alle big, e penso che sia incredibile che siamo ancora lì da 7 anni. Il ciclo non è ancora finito: è un rush finale dove vogliamo sorprendere».

SOGNO CHAMPIONS – «Champions? Con un gruppo così nuovo e affamato possiamo dire la nostra, anche se sarebbe importante raggiungere l’Europa».

FATTORE CASA – «Dobbiamo vincere un po’ di più: lo stadio è sempre pieno e i nostri tifosi sono fantastici».

SU HOJLUND – «Hojlund? Non mi aspettavo fosse così forte, ma all’inizio gli mancava ancora qualche dettaglio: ora invece si può dire che è un giocatore completo».

FINIRE LA CARRIERA A BERGAMO – «Finire la carriera a Bergamo? Si, qua sono molto felice. Mi sento bergamasco, e ho imparato anche qualche parole in dialetto».