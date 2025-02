De Roon: «Atalanta, serve trovare positività. Ecco cosa ci è mancato durante la gara contro il Cagliari»

De Roon, capitano dell’Atalanta, ha parlato nel post partita del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni

Marten De Roon, capitano dell’Atalanta, ha parlato ancora del match contro il Cagliari. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN:

INTENSITA’ – «Si ha ragione, non so se è l’intensità, ci è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri, nel primo tempo e secondo abbiamo giocato vicino all’oraria, ma se vedi le occasioni create che sono stati pochi clamorosi, è un aspetto che stiamo faticando, stiamo cercando il gol, proviamo a cercare l’ultimo passaggio, essere pericoloso in area, tanti cross mai giusti, è un aspetto dove dobbiamo trovare una soluzione».

DISTRAZIONE CHAMPIONS – «Un po’ di assenti perché altrimenti riesci a girare la squadra, non credo che sono tutte le partite, a inizio anno abbiamo giocato ogni 3 giorni, anche in settimana contro il Torino, manca Lookman che può fare la giocata. Non credo che sia il problema di martedì della Champions, ma strategia o modo di giocare».

MATCH – «io ho giocato 15 minuti, ho dato l’energia per caricarci, credo che i risultati anche se non sono come l’andata, dobbiamo essere positivi, siamo lassù. Non ci sono partite difficili, provo a caricare la squadra, il pubblico ha caricato noi.»

SCUDETTO – «Già prima le altre squadre stanno volando, noi siamo dietro, bisogna guardare partita per partita e vincere le partite in casa, stiamo faticando».