Daniele De Rossi dice la sua sugli allenatori avuti in carriera e su Paulo Fonseca: ecco le parole dell’ex centrocampista della Roma

Daniele De Rossi, in diretta Twitch con Vieri, Adani, Ventola e Cassano, ha parlato di Fonseca e degli allenatori avuti in carriera.

SPALLETTI – «Non è facile con lui, ha un carattere molto schietto e diretto, ma a livello di campo e idee è molto forte. Mi dispiace che non abbia avuto una consacrazione maggiore, poteva avere un’occasione in una big. Non mi ha influenzato solo lui, ma ne ho avuti tanti per fortuna. Ho avuto Capello, Lippi, hanno fatto la storia del calcio italiano ed europeo. Spalletti è l’allenatore che mi ha segnato di più perché lo ho avuto per più tempo».

FONSECA – «Lui è quarto in classifica, ora ha anche un calendario agevole. Metterlo in discussione è pura follia, lui ha vissuto alti e bassi, è innegabile che nei big match la Roma stia facendo fatica, ma la società giustamente è dalla sua parte».