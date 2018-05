De Rossi guarda avanti: «Roma da semifinale di Champions ogni 3 anni»

Finisce l’avventura in Champions League della Roma, in finale va il Liverpool. Daniele De Rossi è rammaricato, ma guarda il lato positivo

Una Roma super vince quattro a due contro il Liverpool ma non passa. Daniele De Rossi, capitano e leader emotivo, è dispiaciuto per non essere andato in finale di Champions League. Sa che a Anfield poteva essere giocata diversamente, ma guarda il bicchiere mezzo pieno. DDR è contento per il feeling ristabilito coi tifosi della Roma: «Pesa essere andati in bambola all’andata. Ho ringraziato i miei compagni, sono orgogliosissimo di loro. La semifinale di Champions League la Roma la dovrebbe fare ogni tre anni. Si è ricreato un clima coi tifosi che non vedevo da quando ero piccolo».

A tenere banco sono anche le decisioni dell’arbitro Davor Skomina. Sembra che alla Roma manchino almeno due rigori, di cui uno clamoroso. Alexander Arnold ha parato un tiro da vicinissimo di El Shaarawy ma l’arbitro ha dato corner. De Rossi, sportivamente, ha raccontato un retroscena interessante. «Coi rigori mancanti sarebbe stata una partita diversa. Sul penalty di Alexander Arnold mi sono detto che forse avevo visto male. Ho chiesto a Dzeko se fosse mano e lui ha detto “Mi sa di no”, allora sono stato zitto. Vabbè, conta poco» è quanto ha detto a Mediaset Premium.