De Rossi sul Genoa: «Voglio una mentalità importante per questa squadra. Contro il Cagliari dico...»

De Rossi e il nuovo volto del Genoa: mentalità, lavoro e una sfida salvezza da non sbagliare

Il Genoa di De Rossi riparte dopo la sosta con rinnovata consapevolezza e con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto nelle ultime settimane. L’allenatore rossoblù, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha tracciato un bilancio del periodo di pausa e ha illustrato le sensazioni della squadra in vista della ripresa del campionato. Ancora una volta, le sue parole hanno messo al centro la mentalità, il lavoro quotidiano e la necessità di costruire un’identità sempre più forte all’interno del nuovo percorso tecnico.

De Rossi non nasconde l’orgoglio per i suoi giocatori convocati dalle rispettive nazionali. «Siamo orgogliosi che i nostri ragazzi vadano in giro per il mondo» ha spiegato. Le assenze, però, non hanno impedito al Genoa di proseguire il suo lavoro: «Abbiamo lavorato sui nostri principi e su cose che necessitavano di più tempo. Siamo soddisfatti dal punto di vista fisico, ci siamo guardati intorno e abbiamo capito dove stavamo». La sosta, spesso mal digerita dagli appassionati di calcio, viene letta dall’allenatore come un’opportunità: «Dà un po’ fastidio, ma è anche un’occasione per cambiare aria».

Una sfida salvezza che pesa: Genoa-Cagliari

Il rientro non sarà dei più semplici, perché il Genoa affronterà il Cagliari in un match che ha il sapore di uno scontro diretto. De Rossi, però, mantiene un approccio equilibrato e pragmatico: «Si può chiamare così, anche se chi oggi è in zona salvezza non è detto che lo sia a maggio». Il tecnico vuole allontanare l’idea che una singola partita possa definire un’intera stagione, pur riconoscendone l’importanza.

L’obiettivo principale, ribadisce De Rossi, è crescere come squadra. «Dobbiamo conoscerci e capire chi siamo» ha sottolineato. Ma soprattutto il Genoa dovrà imparare a leggere ogni gara con lucidità e intensità: «Ogni partita ha la sua chiave. Quello che deve essere continuo è la nostra mentalità e dominare il gioco». Una filosofia chiara, che mette in risalto l’approccio propositivo dell’allenatore, già noto ai tempi in cui era al centro del centrocampo.

De Rossi e il Genoa: un percorso ancora tutto da scrivere

Il lavoro di De Rossi sul Genoa è soltanto agli inizi, ma la direzione è evidente. Identità, spirito, controllo della partita: questi i capisaldi su cui il tecnico vuole costruire una squadra solida, capace di affrontare con maturità ogni avversario. La sfida contro il Cagliari rappresenta un passaggio importante, ma non definitivo, nella corsa alla salvezza. Quel che è certo è che il Genoa di De Rossi vuole farsi riconoscere, e la mentalità sarà la sua arma principale.

