De Sanctis: «Calafiori e Felix alla Salernitana? Non sono delle priorità, ma…». Le parole del nuovo ds

Nel giorno della presentazione di Morgan De Sanctis come nuovo ds della Salernitana, l’ex portiere ha risposto ad alcune domande di calciomercato. Ecco le sue parole:

«Ci sono valutazioni in corso, ma non sono delle priorità. Esco dalla Roma e se faccio una operazione con questa società devo essere perfetto. Non posso permettermi di sbagliare. Si fa se siamo convinti, altrimenti guardiamo altrove. Lì ci sono tanti ragazzi forti che hanno esordito in prima squadra, li presi da paesi sconosciuti e sono cresciuti molto»