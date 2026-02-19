De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo

De Sciglio, sfuma il passaggio allo Hradec Králové: stop improvviso e motivazione sorprendente, ecco cosa è accaduto

Sembrava tutto definito per il trasferimento di Mattia De Sciglio allo Hradec Králové, ma l’operazione è saltata in modo del tutto inatteso. L’ex terzino di Milan, Juventus ed Empoli aveva già sostenuto e superato le visite mediche con il club del massimo campionato ceco, lasciando presagire una chiusura imminente dell’accordo.

La firma, però, non è mai arrivata. A chiarire i motivi dello stop è stato il direttore sportivo Petr Pojezný, che ai microfoni di idnes.cz ha spiegato le ragioni che hanno portato il club a interrompere la trattativa all’ultimo momento.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – “Dopo aver considerato tutti i risultati degli esami e le circostanze siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato d’aiuto immediato per il nostro club, che era il motivo principale per cui volevamo ingaggiarlo”.