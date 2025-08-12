De Winter Milan, la data delle visite mediche: arriva la conferma

De Winter Milan una trattativa pronta a diventare realtà, ecco la data delle visite mediche: arriva la conferma che serviva

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo, con il club rossonero pronto ad accogliere un altro importante rinforzo. Oggi, nel pomeriggio, è previsto l’arrivo a Milano di Koni De Winter, giovane e promettente difensore belga che sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’operazione, curata nei minimi dettagli dal direttore sportivo Igli Tare, è ormai in fase conclusiva e si prepara a consolidare il reparto difensivo della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

L’attesa per l’arrivo di De Winter è molta, e il programma è già definito. Il difensore belga sosterrà le visite mediche nel pomeriggio, un passaggio fondamentale per completare le pratiche burocratiche e ottenere l’idoneità sportiva, come riportato da Antonio Vitiello. Superati i test, De Winter firmerà il contratto, ufficializzando così il trasferimento. Il suo acquisto, come rivelato nei giorni scorsi, ha un valore di circa 20 milioni di euro, a dimostrazione della grande fiducia che il Milan ripone nelle sue qualità e nel suo potenziale.

La notizia più attesa riguarda il suo imminente inserimento. Già domani, De Winter sosterrà il suo primo allenamento a Milanello sotto la guida di Massimiliano Allegri. Questo rapido inserimento è un segnale chiaro da parte del club e dell’allenatore, che vogliono integrarlo subito nel gruppo in vista dell’inizio della stagione. Allegri, avendo già lavorato con lui alla Juventus, conosce bene le sue caratteristiche, il che faciliterà il suo adattamento ai metodi di lavoro e alle richieste tattiche in campo.

La sinergia tra Tare e Allegri sta dando i suoi frutti. Puntare su un giocatore già apprezzato dal tecnico riduce i tempi di ambientamento e consente al Milan di avere un rinforzo pronto. Con l’arrivo di De Winter, la difesa rossonera guadagna solidità, versatilità e prospettive importanti per il futuro. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di vederlo in campo.