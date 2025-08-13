De Winter al Milan, il difensore saluta il Genoa sui social: ecco le parole del centrale

De Winter al Milan, l’addio del centrale rossonero ai propri ex compagni di squadra del Genoa prima del trasferimento a Milano

Il mercato del Milan si arricchisce di un nuovo innesto in difesa con l’arrivo di Koni De Winter. Il giovane difensore belga, classe 2002, ha ufficialmente lasciato il Genoa dopo due stagioni caratterizzate da prestazioni convincenti e crescita costante, salutando i tifosi e lo staff rossoblù con un messaggio toccante sui propri canali social.

De Winter ha espresso gratitudine verso l’ambiente ligure: «Oggi lascio il Genoa, una squadra che ha avuto un ruolo molto importante nella mia carriera. Insieme abbiamo condiviso momenti indimenticabili, superato difficoltà e festeggiato successi memorabili dentro e fuori dal campo». Il difensore ha ringraziato in modo particolare i tifosi, definiti “il cuore del club”, sottolineando come la loro passione lo abbia spinto a dare sempre il massimo.

Non sono mancate parole di riconoscenza anche per lo staff: «Ringrazio tutti per la professionalità e la dedizione, che mi hanno permesso di crescere sia come calciatore che come persona». Il messaggio si è concluso con un saluto sentito al club: «Grazie di tutto. Forza Grifone, per sempre!».

Il trasferimento al Milan rappresenta un passo importante nella carriera di De Winter. A 23 anni, dopo aver collezionato 57 presenze e 3 gol con il Genoa, il difensore approda in una squadra di vertice con un contratto fino al 30 giugno 2030. L’operazione, a titolo definitivo, conferma l’interesse del club rossonero per giovani talenti di prospettiva, in linea con la strategia della nuova dirigenza guidata da Igli Tare e sotto la supervisione del tecnico Massimiliano Allegri.

L’arrivo di De Winter rinforza il reparto difensivo del Milan, offrendo ad Allegri un’opzione solida e versatile per la prossima stagione, capace di adattarsi a diversi schemi tattici. Per il Genoa, invece, l’addio del belga segna la conclusione di un ciclo, ma lascia un ricordo positivo grazie al legame costruito con tifosi e compagni.