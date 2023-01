De Zerbi consiglia Caicedo: «Un errore lasciar il Brighton ora»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato delle voci di mercato su Caicedo: le dichiarazioni del tecnico

LE PAROLE – «È un bravo ragazzo ed è concentrato solo sul Brighton, spero possa rimanere con noi fino al termine della stagione, penso sarebbe la soluzione migliore per entarmbe le part . Posso capire che i grandi club vogliono i nostri giocatori, ma ho parlato con Moises mercoledì e gli ho detto quella che è la mia idea. Penso sia difficile cambiare all’interno di una stagione, per lui sarebbe più importante rimanere altri quattro mesi. Gli parlo da padre, non da allenatore».