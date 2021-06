De Zerbi: «Io prossimo ct dell’Italia? Spero che Mancini rimanga a lungo»

Roberto De Zerbi ha parlato in una lunga intervista concessa a Sky Sport: le parole dell’attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk

Roberto De Zerbi ha parlato in una lunga intervista concessa a Sky Sport. Le sue parole sul possibile futuro da ct dell’Italia.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

SHAKHTAR – «Parto domani, devo iniziare la stagione. Ancora non abbiamo concluso il mercato in entrata, questo mi rende nervoso perché è una stagione importante per tutti. Ciò che ho in testa è dare un’identità alla squadra il prima possibile, trovare una sintonia simile a quella raggiunta col Sassuolo. I miei interlocutori sono i giocatori, il pensiero è rivolto al campo tra tattica, gestione e mercato per fare il massimo. Andare allo Shakhtar non significa iniziare a rilassarmi».

NAZIONALE – «Io futuro Ct della Nazionale? Spero che Mancini rimanga tanto, poi vedremo. Non so cosa farò dopo lo Shakhtar, non riesco a fare previsioni a lunga scadenza».