De Zerbi in Italia: «La paura era di far soffrire i nostri cari». Le dichiarazioni del tecnico dello Shakhtar

Roberto De Zerbi è finalmente rientrato in Italia, più precisamente a Bergamo dove ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Le sue parole: «Onestamente la paura era di far soffrire le persone a noi care che stavano qui in Italia. Io anche avevo paura ma non ho mai avuto dubbi sul riuscire a tornare qui. l campionato là non è stato sospeso e non è mai stata presa in considerazione l’eventualità. Mi dispiace tanto per il popolo che sta soffrendo e vivendo questa situazione».