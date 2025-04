De Zerbi duro con i giornalisti: «Mi hanno dipinto come un criminale, ma non è così e questo dà fastidio»

Marsiglia, De Zerbi risponde ai giornalisti francesi in conferenza stampa: «In queste settimane tante falsità: dipinto come un criminale»

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Marsiglia contro il Montpellier. Il tecnico italiano ha risposto in modo molto duro ai giornali francesi, accusati da lui di averlo dipinto in toni troppi critici. Di seguito le sue parole

POTENZIALE PER VINCERE E TORNARE SECONDI – “Cerco di essere realista. A Monaco ho visto un buon primo tempo, abbiamo dominato a centrocampo e abbiamo avuto delle occasioni. Domani abbiamo il potenziale per vincere e tornare al secondo posto, oppure aumentare il distacco dai nostri inseguitori. Abbiamo il potenziale per ottenere cinque vittorie. Dobbiamo vincere la partita sul campo e non con le chiacchiere. Domani tutto dipenderà da cosa vogliamo fare, il risultato non è scritto”.

BALERDI PUÒ RIENTRARE, LUIZ FELIPE NON ANCORA PRONTO – “Balerdi? Voglio che giochi la prossima settimana”. Su Luiz Felipe, invece, frena: “Per partire titolare, non credo”.

LE ACCUSE DEI MEDIA – “Mi hanno dipinto come un criminale, ma non è così. Dal 6 luglio fino ad oggi ho dato tutto per questa maglia e per questo club. Sono sempre stato professionale. A volte ho commesso errori e ne commetterò ancora nella mia carriera. Però mi dà fastidio quando escono cose false sui giornali. Faccio tutto in buona fede, voglio solo aiutare il club a qualificarsi in Champions League, far sì che la squadra possa giocare il martedì o il mercoledì sera. Do tutto.”