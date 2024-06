Decreto Sport, Gravina colto di sorpresa: «Non sapevamo...»

Decreto Sport, Gravina COLTO DI SORPRESA: «Abbiamo appreso stamattina QUESTA COSA,». Le parole del presidente della Federazione

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Decreto Sport. Di seguito le sue parole raccolte da Sportface.

LE PAROLE – «Non eravamo a conoscenza dell’emendamento, lo abbiamo appreso questa mattina. Ma non è uno schiaffo alla mia persona. Non c’è una questione personale, io sotto il profilo istituzionale difenderò sempre questa federazione e in qualità di membro di Giunta Coni difenderò lo sport italiano. Non è una guerra personale. Io lo vivo con la stessa serenità d’animo, è una provocazione e diamogli il giusto peso. Se riteniamo che il calcio italiano debba essere valutato solo per il peso economico allora tutte le altre dimensioni sono mortificate, come quella del volontariato»