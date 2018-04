Del Piero-Gattuso, siparietto show: «Se Rino legge L’Equipe…» – VIDEO

Siparietto a Sky tra Del Piero-Gattuso dopo Milan-Sassuolo. L’allenatore rossonero cita una statistica dell’Equipe, noto quotidiano francese, sul Milan e Alex lo punzecchia così…

Siparietto in onda su Sky durante il ‘Club’ tra Del Piero-Gattuso, due grandi amici e campioni del Mondo 2006 con la Nazionale italiana di calcio in Germania. Durante il corso dell’intervista successiva al pareggio del Milan con il Sassuolo per 1-1, infatti, Gattuso ha snocciolato una serie di statistiche che certificavano la bontà del suo lavoro con il Milan inerente sopratutto alla costruzione di gioco e delle occasioni da gol create dai rossoneri.

Queste le parole di Gattuso: «Leggevo sull’Equipe che siamo la prima squadra che tira di più nello specchio della porta ed è questo che mi fa rabbia, perché sviluppiamo bene ma negli ultimi venti metri diamo tante volte la sensazione di non arrivarci nel modo corretto». Immediata la battuta del compagno di tante avventure, Alessandro Del Piero: «Se Rino si legge a mettere L’Equipe… allora… perché in Germania mica lo leggevi!». Battuta a cui Gattuso ha risposto con la sua solita ironia: «Ma no, figurati, me l’hanno mandato, io ho visto solo la foto. Leggo solo La Gazzetta del Mezzogiorno».