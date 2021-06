Del Piero: «Io di nuovo alla Juventus? Finora zero offerte, ma...»

Alessandro Del Piero ha parlato del suo ipotetico ritorno alla Juventus come dirigente

Alessandro Del Piero ha parlato della possibilità di tornare alla Juventus per ricoprire un ruolo simile a quello che Maldini svolge al Milan. Le dichiarazioni dell’ex capitano al Corriere della Sera.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

«Offerte dalla Juve? No mai. In futuro? Sono soddisfatto di quello che faccio oggi e di quello che sto costruendo. Non vorrei avere un ruolo per ciò che ho fatto nel passato: quello rimarrà per sempre e nessuno potrà mai cancellarlo, così come il mio rapporto con la Juve. Vorrei essere considerato per quello che sono e per quello che posso e potrò dare».