Del Piero: «L’Italia ha il potenziale per entrare nella final four. Donnarumma può pensare all’Europeo»

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juve, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. Le sue parole

FAVORITE – «È molto difficile fare previsioni per un Europeo che arriva dopo una stagione anomala, con tutto quello che è accaduto con il Covid, e considerando che di fatto i giocatori hanno saltato la preparazione la scorsa estate si sono risposati di meno. Dunque conterà molto l’aspetto atletico. In ogni caso, credo che nessuno abbia il talento, la qualità e l’esperienza della Francia campione del mondo».

DOVE PUO’ ARRIVARE L’ITALIA – «Dipende da come li ottieni, gli eventuali quarti, dalla prestazione degli avversari. Certamente dobbiamo attenderci un buon girone in crescendo, poi nella fase ad eliminazione diretta può sempre succedere di tutto. Io dico che abbiamo il potenziale per arrivare alla final four, e anche Mancini si è mai nascosto. Ma dobbiamo ricordarci anche da dove arriviamo: da cinque anni l’Italia non disputa un grande torneo».

SORPRESE NELL’ITALIA – «Non è una sorpresa ma credo che questo possa essere l’Europeo del nostro centrocampo, che ritengo eccellente come quantità e qualità, augurando che Sensi e Verratti possano recuperare al massimo. Credo che Barella sarà uno dei top player del torneo. Per quanto riguarda i più giovani, sono molto curioso di vedere Raspadori, che ha ottimi numeri».

DONNARUMMA UN PROBLEMA – «Poteva influire se non fosse stata una vicenda chiusa. Ma la storia col Milan è finita, ormai le decisioni sono prese. Certo, sarebbe meglio che andasse all’Europeo con la sicurezza di aver trovato una squadra, ma il vero punto critico per lui era la permanenza o meno al Milan. Ora si dovrà concentrare sull’Europeo, eliminando tutte le scorie della stagione».

CHE RONALDO VEDREMO – «Una versione di lusso, a mio parere. Cristiano non sbaglia i grandi appuntamenti, ha una buona squadra, è carico dopo una stagione che gli ha lasciato voglia di riscatto. Mi aspetto il colpo del campione».