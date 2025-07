Del Piero alla Sanremese! Il figlio dell’ex numero 10 bianconero arriva in Serie D: i dettagli sul trasferimento

Del Piero alla Sanremese! Il figlio dell’ex numero 10 e capitano bianconero arriva in Serie D: i dettagli del suo trasferimento

La Sanremese annuncia un acquisto che unisce suggestione e progettualità: Tobias Del Piero, centrocampista centrale classe 2007, figlio dell’icona del calcio italiano e della Juventus, Alessandro Del Piero, vestirà la maglia biancazzurra nella stagione 2025/26. Un innesto che rafforza l’ambizione del club ligure di puntare con decisione sul talento giovanile.

Tobias, reduce da un’esperienza formativa nel settore giovanile dell’Empoli — società nota per la sua eccellenza nello sviluppo dei giovani — ha scelto di iniziare un nuovo capitolo della propria carriera a Sanremo. La decisione è maturata dopo un’attenta valutazione delle opportunità, con il giovane centrocampista convinto dalla visione tecnica e gestionale proposta dalla Sanremese. Fondamentale è stato il lavoro del direttore sportivo Simone Quintieri, professionista con una reputazione consolidata nella valorizzazione dei prospetti emergenti, che ha creduto fin da subito nel progetto Tobias.

Portatore di un cognome pesante nella storia del calcio, Tobias Del Piero si distingue per il suo profilo sobrio e la grande determinazione. Centrocampista con visione di gioco e buon piede, si è fatto apprezzare per la sua maturità tattica nonostante la giovane età. La sua scelta di scendere in Serie D rappresenta la volontà di costruire, passo dopo passo, un’identità calcistica propria, lontana dai riflettori e vicina alla crescita professionale.

La Sanremese, negli ultimi anni, ha consolidato una filosofia orientata alla formazione dei giovani in ambienti stimolanti ma protetti. Qui, Del Piero potrà continuare a crescere sotto la guida di uno staff tecnico attento allo sviluppo individuale e alle dinamiche psicologiche del calcio giovanile.

Il futuro è tutto da scrivere, ma le fondamenta sembrano solide. Tobias Del Piero si appresta a muovere i primi passi nel calcio dei “grandi”, consapevole della sfida ma sostenuto da un contesto che crede nel suo potenziale.