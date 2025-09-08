Dele Alli, dal rosso al Como a tre possibili destinazioni in Inghilterra: le ultimissime

Dele Alli, dal cartellino rosso al Como alle tre possibili destinazioni in Inghilterra: le ultimissime sull’ex Tottenham

Dieci minuti in campo e un cartellino rosso: è questo il bilancio dell’esperienza di Dele Alli, trequartista inglese classe 1996, con la maglia del Como. Un’avventura lampo, terminata con la rescissione del contratto a meno di otto mesi dalla firma. L’ex stella del Tottenham Hotspur, protagonista di stagioni memorabili in Premier League e con la nazionale inglese, si ritrova ora svincolato e alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciare una carriera che negli ultimi anni ha vissuto un netto declino, complicato anche da problemi personali e periodi di depressione da lui stesso raccontati pubblicamente.

Un talento in cerca di riscatto

Alli, oggi 28enne, ha vissuto il suo apice tra il 2015 e il 2018, quando con il Tottenham di Mauricio Pochettino era considerato uno dei centrocampisti offensivi più promettenti d’Europa. Poi, un lento calo di rendimento lo ha portato a esperienze poco brillanti con Everton, Besiktas e, infine, Como. Ora, da free agent, punta a ritrovare la forma e la fiducia che lo avevano reso un punto fermo della nazionale dei Tre Leoni.

Le opzioni sul tavolo

Secondo il Daily Mail, non si tratterebbe di un ritorno immediato in Premier League, ma tre club di Championship sarebbero pronti a offrirgli un contratto:

Birmingham City – Parzialmente finanziato dalla leggenda NFL Tom Brady , il club ha iniziato bene la stagione e punta a rinforzare la trequarti con esperienza e qualità.

– Parzialmente finanziato dalla leggenda NFL , il club ha iniziato bene la stagione e punta a rinforzare la trequarti con esperienza e qualità. Wrexham AFC – La squadra gallese, di proprietà degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney , è reduce dalla promozione e ha investito circa 33 milioni di sterline in estate per costruire una rosa competitiva.

– La squadra gallese, di proprietà degli attori e , è reduce dalla promozione e ha investito circa 33 milioni di sterline in estate per costruire una rosa competitiva. West Bromwich Albion – Storico club inglese con ambizioni di ritorno in Premier League. Secondo il tabloid britannico, potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per Alli: meno pressione mediatica, ma obiettivi chiari di alta classifica.

Un futuro da scrivere

Per Dele Alli, la prossima scelta sarà cruciale. Dopo anni difficili, il trequartista ha bisogno di un contesto che gli permetta di ritrovare continuità e motivazioni. Che sia Birmingham, Wrexham o West Brom, il suo obiettivo resta lo stesso: dimostrare di poter ancora incidere ad alti livelli e riavvicinarsi al calcio che, non troppo tempo fa, lo aveva consacrato come uno dei talenti più luminosi del panorama europeo.