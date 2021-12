Depay: «Non voglio pensare all’Europa League. Domani come una finale»

Memphis Depay ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro il Bayern Monaco

FINALE – «È la nostra ultima possibilità, è come una finale. Dobbiamo prepararci molto bene mentalmente per dare tutto e ottenere il risultato. Vogliamo la rivincita dopo lo 0 -3 incastonato subito al Camp Nou. Sarebbe importante per me riuscire a segnare, ma l’importante è qualificarsi. Dovremo giocare con intensità per 90 minuti; ovviamente saremo influenzati anche dal risultato del Benfica ma vogliamo restare concentrati sulla nostra partita, dobbiamo avere la palla e controllare il gioco. Daremo tutto per raggiungere la vittoria, siamo il Barça e tutto è possibile».

EUROPA LEAGUE – «Non penso a nessun’altra competizione che non sia la Champions League. È il torneo dove dovrebbe essere il Barcellona».