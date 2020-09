Memphis Depay ha parlato dell’interessamento nei suoi confronti del Barcellona

Memphis Depay, attaccante del Lione e dell’Olanda, ha parlato ai microfoni di NOS dell’interessamento da parte del Barcellona nei suoi confronti. I blaugrana lo vorrebbero come erede di Luis Suarez.

«Non ho sentito molto dal mio agente. So che c’è l’interesse del Barcellona, ma non ho niente altro da dire perché ne so poco. Devo tornare a Lione e poi capirò meglio il mio futuro. Ma per ora non so altro».