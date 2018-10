Paolo Rossi su Inter-Milan: «Chi perde il derby perde il treno giusto»

Derby Inter-Milan, ecco il giudizio dell’ex rossonero Paolo Rossi: chi perde la gara perde anche il treno giusto

Nonostante si tratti della nona giornata di Serie A, il derby Inter-Milan sembra essere già decisivo per le ambizioni delle due compagini meneghine. Chi ne è certo è Paolo Rossi, che ha analizzato il confronto del Meazza ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole del campione del mondo ’82: «Partita importante per entrambe: sono in ascesa, ma chi perde il derby perde il treno, la scia giusta per provare a risalire la classifica. Soprattutto si interromperebbe un percorso di crescita. Anche se la Juve è di un’altra categoria. È prepotente: ogni anno aggiunge un tassello e migliora».