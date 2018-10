Inter-Milan: il derby da 100 miliardi

Inter-Milan, una sfida da 100 miliardi di euro: i 70 di fatturato di Suning e i 30 di fatturato di Elliot, rispettivamente seconda e terza proprietà più ricche della Serie A dopo Exor

Inter e Milan è un derby da 100 miliardi di euro. Non scontato, considerate le peripezie degli ultimi anni vissute tanto dai nerazzurri quanto dai rossoneri con i passaggi di proprietà tra i vari Erick Thohir o Yonghong Lì. Ad oggi però, di fatto, le due squadre possono finalmente vantare alle spalle aziende solite: da una parte Suning, con un fatturato (l’ultimo pubblicato a fine agosto) da circa 70 miliardi di euro. Dall’altra il fondo di investimento Elliot, che di miliardi ne fattura (secondo quanto reso noto a luglio) circa 30. Impossibile fare un paragone, sia chiaro: da una parte un’azienda cinese che commercia prodotti tecnologici e che vede nell’Inter un possibile trampolino per l’Europa, dall’altra un fondo americano che scommette su asset allo scopo di beneficiarne in termini economici. Logico dunque pensare che Suning abbia un progetto a lungo corso e che Elliot invece, prima o poi, venderà.

Ciò però non cambia nulla della solidità di entrambe le proprietà, rispettivamente la seconda e la terza in quanto a fatturato dalla Serie A alle spalle solo di Exor, la cassaforte di casa Juventus, che di miliardi quest’anno ne vale circa 143 (diciannovesimo gruppo industriale più grande al mondo). Stando così le cose, pare che solo Inter e Milan possano solo impensierire da qui ai prossimi anni i bianconeri con i propri investimenti ed il derby di stasera potrebbe appunto essere l’inizio di un percorso il cui obiettivo è più o meno già chiaro: cercare la prossima pretendente allo Scudetto.