Inter-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Milan streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il derby di Milano valido per la 9ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Milan è la gara valida per la 9ª giornata della Serie A 2018/2019. Domenica 21 ottobre alle ore 20,30, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, va in scena il derby milanese numero 169 in campionato. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento da periodi positivi: i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti (terzi in classifica con 16 punti) sono reduci da quattro vittorie di fila in campionato più i due successi in Champions League contro Tottenham e PSV. I rossoneri di Gennaro Gattuso (12, con la gara contro il Genoa da recuperare) vengono invece da due vittorie consecutive in campionato oltre al successo in Europa League contro l’Olympiacos. Nella scorsa stagione, Inter e Milan si sono affrontate tre volte: nelle due gare di campionato, vittoria nerazzurra all’andata (3-2) e pareggio per 0-0 al ritorno; in mezzo anche il confronto valido per i quarti di Coppa Italia vinto dai rossoneri ai tempi supplementari con la rete di Cutrone. Domenica sera è di nuovo derby di Milano: in palio tanto orgoglio e tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione delle due squadre.

Inter-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20,30 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box), Sky Sport Serie A (numero 202) e su Sky Sport canale 251. Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l'app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che il derby di Milano potrà essere seguito in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Inter-Milan

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 21 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Go

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Inter-Milan, le probabili formazioni

INTER – Spalletti recupera Vrsaljko e Brozovic e deve valutare le condizioni di Vecino, reduce da un affaticamento muscolare in Nazionale. Al posto dell’uruguaiano è pronto Gagliardini; così, nerazzurri probabilmente in campo con Handanovic tra i pali, Vrsaljko, Skriniar, de Vrij e Asamoah in linea di difesa. In mezzo al campo ecco Brozovic e Gagliardini; sulla trequarti, Politano è favorito dal 1′ su Candreva e Keita con Nainggolan e Perisic a supportare la punta centrale Icardi.

MILAN – Gattuso recupera Caldara, previsto comunque in panchina con Musacchio titolare al centro della difesa. Due i ballottaggi per l’allenatore rossonero: Calabria o Abate come terzino destro e Rodriguez o Laxalt sul versante opposto. Milan così probabilmente in campo con Gianluigi Donnarumma in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo si va verso la conferma dei titolari Biglia, Kessie e Bonaventura. In attacco, previsto il tridente classico con Suso e Calhanoglu ad agire ai lati di Higuain.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

