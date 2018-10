Inter-Milan, da Bonolis a Mancini: quanti vip al Meazza!

E’ tutto pronto per il derby Inter-Milan, stadio Meazza sold out e con tanti vip: da Paolo Bonolis a Matteo Salvini, passando per Roberto Mancini

Mancano poche ore al fischio di inizio di Inter-Milan. derby della Madonnina in programma domani domenica 21 ottobre 2018 e valido per la nona giornata di Serie A 2017/2018. Stadio Meazza sold out da diversi giorni, con le tifoserie delle due squadre pronte a dare spettacolo sugli spalti. Una gara che sarà seguita in tutto il mondo: 700 operatori del settore presenti allo stadio, con dieci televisioni straniere per coprire l’evento. E, come sempre, non mancheranno gli ospiti vip…

Le due proprietà saranno rappresentate dai rampolli Zhang Junior e Gordon Singer, figlio di Paul del fondo Elliott, ma i sostenitori illustri saranno numerosi: come riportato da Tuttosport, a sostenere il Biscione ci saranno i conduttori televisivi Paolo Bonolis e Amadeus, mentre è sicura la presenza di un rossonero doc come Matteo Salvini, segretario federale della Lega e ministro dell’Interno. In veste istituzionale, ci sarà anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.