Salvini scaramantico sul derby: «Vince l’Inter»

Derby Inter-Milan, il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà presente al Meazza e commenta scaramantico: vince il Biscione

Tifosi vip e non in attesa del derby della Madonnina tra Inter e Milan, una Stracittadina dal sapore d’Europa. E anche il mondo politico freme in vista della sfida di domani: il ministro dell’Interno Matteo Salvini è un tifoso sfegatato del Diavolo e, prima di recarsi al Consiglio dei Ministri per discutere del decreto fiscale, ha rilasciato qualche breve battuta ai cronisti.

«E’ un ottimo avvicinamento al derby avere un outlook stabile», il commento del segretario federale della Lega, che successivamente si appoggia alla scaramanzia: «Chi vincerà domani sera: Vince l’Inter, è la squadra migliore».