Didier Deschamps parla del momento di forma di Paul Pogba. Ecco le dichiarazioni del ct della Francia sul centrocampista dello United

«Non è ancora al top e questo è evidente. Ha giocato mezzora con l’Ucraina in un momento in cui tutta la squadra ha fatto fatica. Come tutti i calciatori che tornano da un infortunio, ci vorrà del tempo. Giocando la sua condizione fisica crescerà».