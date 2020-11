Deschamps: «Cristiano Ronaldo al PSG? Tutto è possibile» – VIDEO

Didier Deschamps ha parlato di Cristiano Ronaldo e delle relative voci sul PSG in conferenza stampa alla vigilia del match col Portogallo

Didier Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese, ha parlato di Cristiano Ronaldo alla vigilia del match di Nations League contro il Portogallo. Tra i temi affrontati la voce che vedrebbero il fuoriclasse della Juventus in orbita Paris Saint-Germain.

«Tutto è possibile nel calcio. La Juventus è un grande club e ovviamente è contenta di averlo. Non ho intenzione di anticipare cosa farà o no. Da anni è ai massimi livelli. Il giocatore che è, quello che ha fatto, attira l’attenzione. Il club dove gioca Cristiano è sempre sotto esame. Non so se vuole andare al PSG, ma è un giocatore eccezionale, che negli anni ha dimostrato di essere continuo ai massimi livelli. Vuole ancora rincorrere record. È un giocatore immenso».