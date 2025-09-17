 Designazioni Serie A, le scelte in vista della giornata numero 4. L'elenco - Calcio News 24
Designazioni Serie A, le scelte in vista della giornata numero 4. L’elenco

Arbitro arbitri

Designazioni Serie A: gli arbitri della 4ª giornata, Sozza per Lazio-Roma, Doveri dirige Udinese-Milan

La FIGC ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Come sempre, sono stati resi noti i nomi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno i match del turno. Tra le sfide più attese spicca Lazio-Roma, il Derby della Capitale, che sarà diretto da Simone Sozza, tra i fischietti più affidabili del panorama nazionale.

Vediamo nel dettaglio tutte le designazioni Serie A di questa giornata.

Venerdì 19 settembre

  • Lecce – Cagliari (ore 20:45):
    Arbitro: Zufferli
    Assistenti: Di Gioia – Yoshikawa
    IV ufficiale: Tremolada
    VAR: Gariglio
    AVAR: Serra

Sabato 20 settembre

  • Bologna – Genoa (15:00):
    Arbitro: Collu
    Assistenti: Moro – Luciani
    IV: J.L. Sacchi
    VAR: Maggioni
    AVAR: Chiffi
  • Hellas Verona – Juventus (18:00):
    Arbitro: Rapuano
    Assistenti: Dei Giudici – Bahri
    IV: Calzavara
    VAR: Aureliano
    AVAR: Massa
  • Udinese – Milan (20:45):
    Arbitro: Doveri
    Assistenti: Cecconi – Scatragli
    IV: Di Marco
    VAR: Meraviglia
    AVAR: Maresca

Domenica 21 settembre

  • Lazio – Roma (12:30):
    Arbitro: Sozza
    Assistenti: Baccini – Vecchi
    IV: Ayroldi
    VAR: Di Paolo
    AVAR: Massa
  • Torino – Atalanta (15:00):
    Arbitro: Colombo
    Assistenti: Zingarelli – Bianchini
    IV: Arena
    VAR: Guida
    AVAR: Maresca
  • Cremonese – Parma (15:00):
    Arbitro: La Penna
    Assistenti: Rossi M. – Rossi C.
    IV: Allegretta
    VAR: Marini
    AVAR: Nasca
  • Fiorentina – Como (18:00):
    Arbitro: Bonacina
    Assistenti: Ldo – Politi
    IV: Feliciani
    VAR: Ghersini
    AVAR: Aureliano
  • Inter – Sassuolo (20:45):
    Arbitro: Marinelli
    Assistenti: Mondin – Rossi L.
    IV: Perri
    VAR: Pezzuto
    AVAR: Chiffi

Lunedì 22 settembre

  • Napoli – Pisa (20:45):
    Arbitro: Crezzini
    Assistenti: Costanzo – Mastrodonato
    IV: Manganiello
    VAR: Mazzoleni
    AVAR: Giua

Le designazioni Serie A di questa giornata vedono il coinvolgimento di arbitri di grande esperienza, affiancati da team di supporto affidabili per garantire la regolarità e il corretto svolgimento di ogni partita.

