Designazioni Serie A, le scelte in vista della giornata numero 4. L'elenco - Calcio News 24

Designazioni Serie A, le scelte in vista della giornata numero 4. L’elenco
Designazioni Serie A: gli arbitri della 4ª giornata, Sozza per Lazio-Roma, Doveri dirige Udinese-Milan
La FIGC ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Come sempre, sono stati resi noti i nomi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno i match del turno. Tra le sfide più attese spicca Lazio-Roma, il Derby della Capitale, che sarà diretto da Simone Sozza, tra i fischietti più affidabili del panorama nazionale.
Vediamo nel dettaglio tutte le designazioni Serie A di questa giornata.
Venerdì 19 settembre
- Lecce – Cagliari (ore 20:45):
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Di Gioia – Yoshikawa
IV ufficiale: Tremolada
VAR: Gariglio
AVAR: Serra
Sabato 20 settembre
- Bologna – Genoa (15:00):
Arbitro: Collu
Assistenti: Moro – Luciani
IV: J.L. Sacchi
VAR: Maggioni
AVAR: Chiffi
- Hellas Verona – Juventus (18:00):
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Dei Giudici – Bahri
IV: Calzavara
VAR: Aureliano
AVAR: Massa
- Udinese – Milan (20:45):
Arbitro: Doveri
Assistenti: Cecconi – Scatragli
IV: Di Marco
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca
Domenica 21 settembre
- Lazio – Roma (12:30):
Arbitro: Sozza
Assistenti: Baccini – Vecchi
IV: Ayroldi
VAR: Di Paolo
AVAR: Massa
- Torino – Atalanta (15:00):
Arbitro: Colombo
Assistenti: Zingarelli – Bianchini
IV: Arena
VAR: Guida
AVAR: Maresca
- Cremonese – Parma (15:00):
Arbitro: La Penna
Assistenti: Rossi M. – Rossi C.
IV: Allegretta
VAR: Marini
AVAR: Nasca
- Fiorentina – Como (18:00):
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Ldo – Politi
IV: Feliciani
VAR: Ghersini
AVAR: Aureliano
- Inter – Sassuolo (20:45):
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Rossi L.
IV: Perri
VAR: Pezzuto
AVAR: Chiffi
Lunedì 22 settembre
- Napoli – Pisa (20:45):
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Costanzo – Mastrodonato
IV: Manganiello
VAR: Mazzoleni
AVAR: Giua
Le designazioni Serie A di questa giornata vedono il coinvolgimento di arbitri di grande esperienza, affiancati da team di supporto affidabili per garantire la regolarità e il corretto svolgimento di ogni partita.
