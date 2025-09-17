Designazioni Serie A, le scelte in vista della giornata numero 4. L'elenco - Calcio News 24

Designazioni Serie A: gli arbitri della 4ª giornata, Sozza per Lazio-Roma, Doveri dirige Udinese-Milan

La FIGC ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Come sempre, sono stati resi noti i nomi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno i match del turno. Tra le sfide più attese spicca Lazio-Roma, il Derby della Capitale, che sarà diretto da Simone Sozza, tra i fischietti più affidabili del panorama nazionale.

Vediamo nel dettaglio tutte le designazioni Serie A di questa giornata.

Venerdì 19 settembre

Lecce – Cagliari (ore 20:45):

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Di Gioia – Yoshikawa

IV ufficiale: Tremolada

VAR: Gariglio

AVAR: Serra

Sabato 20 settembre

Bologna – Genoa (15:00):

Arbitro: Collu

Assistenti: Moro – Luciani

IV: J.L. Sacchi

VAR: Maggioni

AVAR: Chiffi

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Dei Giudici – Bahri

IV: Calzavara

VAR: Aureliano

AVAR: Massa

Arbitro: Doveri

Assistenti: Cecconi – Scatragli

IV: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca

Domenica 21 settembre

Lazio – Roma (12:30):

Arbitro: Sozza

Assistenti: Baccini – Vecchi

IV: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Massa

Arbitro: Colombo

Assistenti: Zingarelli – Bianchini

IV: Arena

VAR: Guida

AVAR: Maresca

Arbitro: La Penna

Assistenti: Rossi M. – Rossi C.

IV: Allegretta

VAR: Marini

AVAR: Nasca

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Ldo – Politi

IV: Feliciani

VAR: Ghersini

AVAR: Aureliano

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Mondin – Rossi L.

IV: Perri

VAR: Pezzuto

AVAR: Chiffi

Lunedì 22 settembre

Napoli – Pisa (20:45):

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Costanzo – Mastrodonato

IV: Manganiello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Giua

Le designazioni Serie A di questa giornata vedono il coinvolgimento di arbitri di grande esperienza, affiancati da team di supporto affidabili per garantire la regolarità e il corretto svolgimento di ogni partita.