Deulofeu alla Lazio? Ci prova addirittura Patric! – FOTO

Patric gioca poco con la Lazio e si improvvisa direttore sportivo: sui social cerca di prendere Gerard Deulofeu, che attualmente milita nel Watford…

Come passa il tempo Patric? Per ora si allena, ma gioca poco con la Lazio. Il difensore spagnolo, quindi, si dà da fare sui social e si improvvisa direttore sportivo. All’insaputa di Igli Tare cerca di portare un ex Milan alla Lazio. Su Instagram, infatti, ha commentato un post di Gerard Deulofeu e ha invitato il connazionale ad andare in biancoceleste. L’ex Barcellona è al Watford, e chissà che in estate non possa succedere qualcosa.

