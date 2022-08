Deulofeu: «Siamo una squadra tosta e oggi è il momento di lottare». Le parole del calciatore dell’Udinese

Gerard Deulofeu ha parlato nel pre-partita della gara contro il Milan ai microfoni dei canali ufficiali dell’Udinese. Ecco le parole del calciatore nerobianco:

«Restiamo fedeli all’idea dell’Udinese. Tutti sanno che siamo una squadra tosta, anche loro lo sanno, e noi lavoriamo per questo da tempo, per tutto il ritiro, e oggi è il momento di mettere tutto in campo e lottare. Come ripetere la scorsa stagione? Devo continuare con il mio stato di confidenza. Capire cosa l’allenatore e i compagni vogliano da me, con tanto lavoro. Tutta la settimana si fanno le cose per arrivare al giorno della partita nello stato giusto. Voci di mercato? La mia testa è qui, all’Udinese. Ho due anni in più di contratto e ho capito una cosa nel calcio: la testa deve essere libera, non si può pensare al domani, sarebbe un errore. Penso alla mia squadra e a oggi»