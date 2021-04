Di Biagio: «L’Inter gioca male? Mi viene da ridere. Inizia un nuovo ciclo»

Gigi Di Biagio, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della grande cavalcata della squadra di Antonio Conte: le sue dichiarazioni

Gigi Di Biagio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento dell’Inter.

GAP CON LA JUVE – «Antonio ha fatto un grande lavoro, da uno come lui c’è solo da imparare. Ha plasmato la squadra con acquisti e cessioni anche importanti, ma mirati a valorizzare le sue idee. Antonio è un martello, lavora tantissimo e anche quando le cose non vanno bene continua a seguire i concetti in cui crede. E i fatti alla fine gli danno ragione».

L’INTER GIOCA MALE? – «E a me viene da ridere quando sento certi discorsi. Come fa la squadra col miglior attacco e la seconda miglior difesa a giocare male? Poi capisco che il concetto di bellezza rapportata al calcio può variare da persona a persona».

INIZIO DI UN NUOVO CICLO – «Sì, una società come l’Inter lavora sempre pensando a lungo termine e qui c’è una base importante. Basta inserire uno o due tasselli alla volta: interventi mirati per crescere sempre di più. Anche in Europa? Ma, per me l’Inter di oggi, così solida, non sarebbe uscita dalla Champions ai gironi».