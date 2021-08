Verona, Di Francesco: «Questa squadra mi ricorda il mio primo Sassuolo»

Eusebio Di Francesco è pronto ad affrontare il Catanzaro al Bentegodi. Il tecnico abruzzese si racconta sulle pagine de L’Arena

Alla vigilia del match contro il Catanzaro al Bentegodi, Eusebio Di Francesco ha parlato sulle pagine de L’Arena della sua nuova avventura alla guida dell’Hellas Verona.

«Questa squadra, almeno come nucleo, mi ricorda tanto il mio primo Sassuolo. I ragazzi lavorano sodo, si aiutano sia fuori che dentro il campo. Non potevo trovare di meglio. Voglia di riscatto? È normale, vengo da due esperienze brevi e negative. Complessivamente tra Sampdoria e Cagliari non ho fatto nemmeno due anni. Forse il problema era farmi parlare troppo di mercato mentre qui a Verona ho finalmente riscoperto il piacere di allenare».