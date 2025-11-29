Lecce, Di Francesco sicuro: «Noi dobbiamo essere squadra! Su Baroni penso che contro di lui…»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Torino, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato con chiarezza: «Ogni partita ha una storia a sé. Anche a Firenze, dove eravamo considerati vittima sacrificale». Di Francesco ha poi aggiunto che, nonostante tutto, «il Torino ha già vissuto momenti complicati e in passato ha sempre saputo reagire alla grande». Per questo motivo, Lecce e Di Francesco puntano a ripartire dalle loro prestazioni: serve solidità, capacità di creare pericoli e, soprattutto, concretezza sotto porta.

Di Francesco ha avvertito che, dopo la pausa, si è parlato “forse un po’ troppo”: «Quello che conta è il campo — deve essere il campo a parlare». Ma ha anche ribadito che, al di là delle difficoltà del Torino, la priorità resta guardare «in casa nostra».

Riguardo al tecnico granata, Marco Baroni, Di Francesco ha speso parole di rispetto: «Ho sempre avuto un ottimo rapporto e reciproca stima. Due anni fa ha avuto la chance di allenare la Lazio, se l’è guadagnata sul campo. Ha fatto la gavetta e ha ottenuto risultati importanti. Oggi guida una grande squadra, con una storia importante e ottimi elementi. Lo considero un grande allenatore».

Infine, sul momento di crisi del Torino — reduce da una sconfitta per 1-5 con il Como — Di Francesco ha commentato: «Questa domanda spetta più a mister Baroni, che ha recentemente parlato di blackout». Di Francesco è convinto che il Lecce debba saper cogliere eventuali difficoltà dei granata: «Noi cercheremo di infilarci in quelle che sono le loro debolezze».

Con queste parole, Lecce e Di Francesco affrontano il Torino con fiducia, ma con la consapevolezza che sarà fondamentale concretizzare le occasioni create e ritrovare stabilità.

