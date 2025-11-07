Di Francesco: «Lecce, ora bisogna crescere per fare il grande salto. Affronteremo così la situazione» - Calcio News 24

Lecce, Di Francesco chiama alla concretezza: «Lingua corta e gambe lunghe, qualcuno s’addormenta»

Una nuova stagione di sfide attende il Lecce e il suo allenatore Eusebio Di Francesco vuole far partecipe della linea guida fin da subito: atteggiamento, applicazione, e poche chiacchiere. In conferenza stampa, Di Francesco ha chiarito cosa si aspetta dalla squadra giallorossa, puntando su una mentalità operativa: «Lingua corta e gambe lunghe. Qualcuno si addormenta» è il messaggio lanciato al gruppo.

Il tecnico del Lecce ha sottolineato che in Serie A non bastano le buone intenzioni: serve costanza, rapidità nelle giocate e una presenza fisica continua sul campo. Di Francesco chiede ai suoi ragazzi di essere pronti e determinati, evitando cali di concentrazione che possono comprometterne la performance. La frase sulla “lingua corta” evoca l’umiltà: poche dichiarazioni, molti fatti. Le “gambe lunghe” rappresentano invece la corsa, il pressing e l’impegno fisico richiesti dalla sua squadra. Non si tratta solo di tattica, ma di carattere.

Il Lecce di Di Francesco si presenta con un’idea chiara: costruire una squadra compatta, che tenga bene il campo e, al tempo stesso, abbia la capacità di accendersi nei momenti decisivi. In altre occasioni il mister aveva parlato della necessità di “pedalare, non fare chiacchiere”. La filosofia è evidente: un modello di lavoro quotidiano dove l’allenamento conta tanto quanto la partita. Il Lecce deve evitare di rilassarsi nei momenti in cui sembra tutto sotto controllo perché, avverte Di Francesco, «qualcuno si addormenta».

Nel Salento si respira una nuova energia: il tecnico ha recuperato l’abitudine a far convivere esperienza e freschezza, chiedendo ai senatori di trasmettere valori e ai più giovani di dare tutto. Il Lecce dovrà dimostrare sul campo di saper gestire le fasi delicate della gara, mantenendo l’atteggiamento giusto e costruendo solidità. Di Francesco ha più volte espresso che il gruppo «sta lavorando bene», ma che ora è giunto il momento di applicare le indicazioni con continuità.

Guardando al futuro, il Lecce vuole evitare passi falsi e vuole coltivare ambizioni concrete: non solo la salvezza, ma un’identità riconoscibile. Di Francesco lo sa bene e lo ripete: «Se abbassi la guardia, qualcuno si addormenta». Per il club giallorosso la partita inizia ora, e il tecnico punta su chiarezza mentale, corsa e applicazione come fattori distintivi. In città e nello spogliatoio circola la consapevolezza che momenti di distrazione possono costare caro: col Lecce di Di Francesco non ci sono scuse.

