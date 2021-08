Di Livio: «Allegri miglior acquisto della Juve. Da Dybala mi aspetto tanto»

Angelo Di Livio ha parlato della uova Juventus di Massimiliano Allegri, affrontando vari temi su diversi giocatori bianconeri

Angelo Di Livio è stato intervistato sulle pagine di Tuttosport. Le sue parole sulla nuova Juve di Allegri.

ALLEGRI MIGLIOR ACQUISTO – «Secondo me sì, è stato il colpo del futuro, visto il lungo contratto del tecnico. C’è tutta l’intenzione di riaprire un ciclo: l’anno scorso si è portato a casa qualche coppetta, ma la Juve deve tornare a essere competitiva in campionato, rivincere lo scudetto e piazzarsi tra le migliori in Europa. La scelta di Allegri è stato un segnale forte che ha dato la società».

ALLEGRI, SARRI E PIRLO – «Allegri ha più esperienza e bravura tattica: la Juve non sarà bellissima, però sa essere cinica. Allegri non vuole un grande gioco, ma concretezza in campo nei 90 minuti».

LA TUA JUVE – «Sì, noi eravamo completi. Però, facendo un confronto tra quella squadra e questa, trovo molte analogie negli interpreti. Per esempio, Chiellini mi ricorda Ferrara. E io mi paragono a Cuadrado».

DYBALA – «Da Dybala mi aspetto una stagione da grande protagonista, si deve prendere la Juve. Ha la forza e il temperamento per inserisri appieno nel mondo bianconero. Chi indossa questa maglia non può fare il minimo sindacale, ma deve sempre dare più del cento per cento».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM