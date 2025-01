Di Livio non ci sta: «La Juve deve avere tutto, all’occorrenza anche sbranare l’avversario. Chi indossa quella maglia ha certi obblighi»

Angelo Di Livio parla del momento dei bianconeri: le dichiarazioni dell’ex centrocampista sul momento della Juventus

Angelo Di Livio a Radio Bianconera, ha parlato della Juve di Thiago Motta. Le dichiarazioni sui bianconeri.

PAROLE – «La Juve deve avere tutto, all’occorrenza anche sbranare l’avversario. Chi indossa quella maglia ha certi obblighi. Sinceramente sono molto preoccupato di questa situazione, i bianconeri sono entrati un tunnel complicato, però non accomunerei Thiago Motta e Giuntoli, rispetto alle colpe. Io credo che il dirigente ex Napoli abbia messo a disposizione dell’allenatore una rosa competitiva, poi succede che Koopmeiners e Douglas Luiz non rendono come dovrebbero rispetto alle loro capacità. Comunque così non si può andare avanti, siamo entrati in un tunnel dal quale bisogna uscire. Il tecnico non deve fare lo scienziato, alla Juve non funziona così».