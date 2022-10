Di Maria sull’8volante, i giornali: «Caramelle per tutti». L’argentino trascina la Juventus contro il Maccabi

Angel Di Maria fa il pieno di 8 in pagella all’indomani di Juve-Maccabi. Questi i voti dei principali giornali sportivi.

GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Chiamatelo pure mister assist. Rientra con la voglia di mettersi in vetrina e distribuisce caramelle a tutti. C’è la sua griffe in ognuno dei tre gol della Juve, pensa un altro calcio e averlo fa tutta la differenza del mondo.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – Angel torna in modalità fenomeno. L’uomo più atteso fa l’apriscatole del Maccabi con i tre palloni che decidono la gara. Il Fideo cerca sempre la giocata utile in verticale e spesso la trova: parte da destra e galleggia su tutto il fronte offensivo con classe e visione che in pochi hanno. Due assist da fantascienza più uno da angolo e tanto altro per riprendersi la Juve.

TUTTOSPORT 8 – È marcato stretto, in teoria, ma sguscia bene senza troppe difficoltà. È molto presente nel gioco, dà proprio l’idea di volerle provare tutte pur di prendere per mano la squadra. Per piede, anzi: fatato. Che palla a Rabiot. Geniale. Unica, verrebbe da pensare: non fosse che di lì a poco ne snocciola in quantità, tutte verticali impensabili per i comuni mortali. Assist pure per il 2-0 di Vlahovic ed il quasi 3-0 del serbo.