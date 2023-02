Di Maria voto 9 – Da 23 anni un bianconero non segnava tripletta in Coppa

Angel Di Maria trascina la Juventus agli ottavi di Europa League e sui quotidiani è plebiscito per il Fideo

«Che notte. Soltanto l’orgoglio dei francesi gli toglie la standing ovation, ma ha dimostrato come è bello il calcio interpretato da lui. Erano 23 anni che un bianconero non faceva tripletta in Coppa (Inzaghi)». Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport sull’argentino.