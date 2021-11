Di Marzio su Zakaria: «Profilo che piace alla Juventus»

Duello di mercato fra Roma e Juventus per gennaio, entrambe vogliono Zakaria. A tal proposito ha detto la sua l’esperto di mercato Di Marzio

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato di Zakaria a williamhillnews.it parlando del duello che potrebbe nascerne in Serie A fra Roma e Juventus. Le sue parole:

ZAKARIA – «I bianconeri a gennaio si rinforzeranno sicuramente a centrocampo e quello dello svizzero è un profilo che con il passare delle settimane ha scalato le gerarchie nel gradimento di dirigenti e allenatore. Duello Roma-Juve, dunque, in vista per Zakaria? Sì, ma attenzione alle insidie… tedesche! Ovviamente, non piace solo alle italiane ma c’è da registrare anche il forte interesse del Borussia Dortmund»

