Roma, Mourinho recupera un centrocampista per il Torino

La Roma giocherà contro il Torino e ancora Mourinho deve sciogliere i dubbi per la mediana: Pellegrini recupera e ci sarà

Oggi la Roma giocherà una sfida importante contro il Torino. Partita per dare continuità dopo le due vittorie consecutive dell’ultima settimana. Nel match odierno, come detto, Mourinho avrà nodi da sciogliere in mezzo al campo.

Niente Diawara e Darboe, ma sembra che il tecnico portoghese utilizzerà Pellegrini in cabina di regia coadiuvato da Mancini. Il capitano giallorosso potrebbe stringere i denti e giocare dall’inizio, ma resta vivo il ballottaggio con uno tra Darboe e Diawara, favorito il primo nel caso. Dovesse arretrare la posizione Pellegrini, ecco che sulla trequarti potrebbe esserci la staffetta Mikhtaryan-Zaniolo.