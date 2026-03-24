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Italia

Di Natale incorona Pio Esposito: «Per i prossimi 15 anni sarà lui il futuro dell’Italia. Gli auguro di fare ancora meglio di tutti noi napoletani che abbiamo indossato la maglia azzurra»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 minuti ago

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Di Natale, ex attaccante dell’Italia e bandiera dell’Udinese, ha parlato così di Francesco Pio Esposito. Le sue dichiarazioni

Antonio Di Natale ha parlato così di Francesco Pio Esposito nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

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PAROLE – «Sono convinto che segnerà tanti altri gol e che per i prossimi 15 anni sarà lui il futuro dell’Italia. Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell’Inter ed essere convocato dalla Nazionale. Oltre che un bravissimo attaccante, vi posso assicurare che Pio è anche un ragazzo con la testa sulle spalle e i piedi per terra. Prima di tutto sta sempre sul pezzo, lavora per migliorarsi e ha tanta fame. Queste sono le qualità fondamentali per crescere e andare lontano. Tecnicamente è forte di testa, ha un bel tiro, protegge alla grande il pallone ed è difficile da spostare. Sa giocare a calcio ed è intelligente nell’occupare gli spazi in area di rigore. Per i difensori avversari marcarlo non è facile: è bravo a fare le sponde, sa prendere la posizione sui cross e nei movimenti è rapido. A Firenze, a parte la rete dell’1- 0, mi ha impressionato per la girata finale con la quale ha sfiorato la doppietta.

Somiglianze con Toni? Rispetto a Luca secondo me è diverso. Per i movimenti che fa, e lo dico con grande rispetto, un po’ mi ricorda Van Basten. Sinceramente faccio il tifo per lui e gli auguro di fare ancora meglio di tutti noi napoletani che abbiamo indossato la maglia azzurra. Per me può superare i 17 goal di Immobile, ha tanti anni davanti. A Napoli il calcio è vissuto con passione, ma poi ci sono le qualità dei singoli e Pio ne ha davvero di eccezionali. L’ho conosciuto a La Spezia quando lo scorso anno sono andato a trovare l’ad Andrea Gazzoli e sia lui sia il fratello Salvatore giocavano lì. Oltre che un bravissimo attaccante, vi posso assicurare che Pio è anche un ragazzo con la testa sulle spalle e i piedi per terra. Già allora si vedeva che era destinato a indossare la maglia di una grande. Ci scriviamo e quando l’Inter ha giocato a Pisa, mia figlia Diletta è andata con il suo fidanzato interista a farsi una foto con lui».

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