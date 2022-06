Diawara: «Vorrei giocare in Liga, avevo scelto il Valencia ma poi…». Le dichiarazioni del centrocampista della Roma

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, parla del suo futuro ad AS.

Le dichiarazioni: «Mi piacerebbe trovare una squadra dove posso avere spazio, ma il mercato dipende da molti fattori, non solo da me. Credo nelle mie capacità e so che posso fare bene. La Liga? Mi piace molto. Se ci sarà un’opportunità, sicuramente mi piacerebbe giocarci. Quando ero in Coppa d’Africa, mi hanno chiamato per dirmi quali club erano interessati a me e io ho scelto il Valencia. L’avrei chiusa subito ma ho aspettato altri quattro, cinque giorni e alla fine non si è fatto nulla. Non so ancora perché».