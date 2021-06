Petrachi: «Pensavo che la Roma cercasse un allenatore diverso da Mou. Senza di me il Torino...»

L’ex Direttore Sportivo di Torino e Roma Gianluca Petrachi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia: le sue parole

Una stagione complicata sia per la Roma che per il Torino. Gianluca Petrachu, che è stato nella dirigenza di entrambe le squadre, ha provato a dare un’interpretazione del momento delle due compagini:

MOURINHO – «Non mi aspettavo Mourinho alla Roma. Si parlava di altri tipi di tecnici, allenatori che potessero costruire. Mourinho è un gestore. Se l’avrei preso? Non entro nel merito delle scelte. È un grande allenatore e spero per i tifosi della Roma che possa far bene»

TORINO – «Nei 10 anni in cui sono rimasto lì si era creata tantissima empatia, io ho rappresentato il Toro tutelando anche il presidente. Lui deve essere aiutato a fare le scelte giuste e io ho fatto da collante con la squadra. Forse con la mia partenza è venuto meno un punto di riferimento»