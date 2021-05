Viviano: «Cragno? Vi dico quale sarebbe la squadra giusta per il suo futuro»

L’ex portiere di Inter e Fiorentina Emiliano Viviano ha svelato in un’intervista quale sarebbe la destinazione giusta per Cragno

La Fiorentina lo desidera e anche chi ha giocato proprio tra i pali della Viola come Emiliano Viviano vorrebbe vedere Alessio Cragno in quella che sarà la squadra allenata da Gattuso. L’ex estremo difensore ha elogiato il portiere del Cagliari, ecco le sue parole.

«Per Cragno è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Non so se ci siano delle trattative in corso ma sarei davvero felice di vederlo alla Fiorentina, sarebbe un portiere più che valido per i viola»